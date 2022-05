O pilates trabalha técnicas de conscientização corporal. - Divulgação PMSG

Publicado 24/05/2022 10:33

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio do projeto São Gonçalo em Movimento, oferece aulas gratuitas de pilates no solo. O núcleo, que fica no bairro do Coelho, está com as inscrições abertas. As aulas são ministradas pelo educador físico, especialista em pilates, Gabriel França, às terças, quartas e sextas.

O pilates trabalha técnicas de conscientização corporal, com o objetivo de eliminar dores musculares, alongamento e flexibilidade, corrigir alterações posturais, além de atuar na coordenação motora e na mobilidade.

"Nossas alunas se superam a cada dia. Passo o exercício e elas sempre acham que não conseguirão executar, por conta da idade, das dores e, claro, por nunca terem feito nada parecido. E, aos poucos, vamos trabalhando a mente de cada uma e elas vão avançando e conquistando condicionamento físico e muita flexibilidade", contou o professor Gabriel França.

"São Gonçalo em Movimento é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer e oferece aulas gratuitas de diferentes modalidades, em mais de 30 núcleos implantados em São Gonçalo. Para fazer sua inscrição, basta ir até o endereço informado, no dia e hora da aula, e conversar com o professor", afirmou a Prefeitura no texto.

"Cerca de 90% das pessoas podem praticar o pilates, pois é uma atividade de pouco impacto. Trabalhamos a respiração e a postura em todos os movimentos, que são lentos e precisam ser precisos. Elas estão sempre concentradas e a cada aula vou acompanhando aluno por aluno, sempre respeitando o limite de cada um", explicou o professor França.