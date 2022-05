A vacina pode ser aplicada nos idosos que têm mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço (terceira dose). - Divulgação

Idosos com mais de 60 anos podem procurar um dos 13 locais de vacinação contra o coronavírus destinados aos adultos para tomarem a quarta dose do imunizante a partir desta quarta-feira (25). A vacina pode ser aplicada nos idosos que têm mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço (terceira dose). Os pontos de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Aos sábados, a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam das 8h às 12h.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa) disse que continua vacinando todos os gonçalenses contra o coronavírus com mais de 5 anos. "Para os gonçalenses com mais de 12 anos, 13 locais estão disponíveis. Para as crianças de 5 a 11 anos, são 66 locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Semsa pede para que a população chegue aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto", afirmou a pasta no texto.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Já para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente. Para a quarta dose dos idosos com mais de 60 anos, é necessário apresentar identidade e comprovante das doses anteriores.

Os pais que não tiverem como levar os filhos menores de 12 anos para a vacinação devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento. Os pais também devem prestar atenção no intervalo de vacinas. Caso a criança tenha tomado alguma outra vacina, deve-se esperar 15 dias para a vacinação contra o coronavírus.

Acamados – Para as crianças entre 5 e 11 anos, os responsáveis devem enviar e-mail para: [email protected] para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Confira público e quantidade de doses:

Idosos com mais de 60 anos – Quatro doses;

Idosos com mais de 60 anos institucionalizados – Quatro doses;

Adultos com mais de 18 anos – Três doses;

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos – Quatro doses;

Jovens de 12 a 17 anos – Duas doses;

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos – Três doses;

Crianças de 5 a 11 anos – Duas doses;

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen – Duas doses;

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen e são imunossuprimidos – Três doses;

Idosos com mais de 60 anos que tomaram Janssen – Três doses.

Os locais de vacinação infantil são:

1 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 - Clínica Gonçalense do Mutondo

3 - USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê

4 - PAM Coelho

5 - USF Bandeirantes

6 - USF Tancredo Neves, Trindade

7 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

8 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

9 - USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina

10 - USF João Goulart, Jardim Catarina

11 - USF Elza Borges, Santa Luzia

12 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

13 - USF Ary Teixeira, Bom Retiro

14 - Clínica da Família de Marambaia

15 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

16 - USF Aníbal Porto, Monjolos

17 - Posto de Saúde Largo da Ideia

18 - Posto de Saúde Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro

19 - Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre

20 - Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

21 - Posto de Saúde Apolo III

22 - Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

23 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

24 - Posto de Saúde Alexander Fleming, Boaçu

25 - Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

26 - Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

27 - USF Leôncio Correia, Itaúna

28 - Posto de Saúde Mutuá II

29 - Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista

30 - Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias

31 - Posto de Saúde Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

32 - Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira

33 - Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa

34 - Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

35 - Posto de Saúde Itaúna I

36 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

37 - USF Zé Garoto

38 - Posto de Saúde Ana Nery, Gradim

39 - Posto de Saúde Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

40 - Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro

41 - Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha

42 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

43 - Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz

44 - Posto de Saúde Bento da Cruz, Porto Novo

45 - Posto de Saúde Getúlio Vargas, Boa Vista

46 - Posto de Saúde Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

47 - Posto de Saúde Dr. Haroldo Pereira Nunes, Camarão

48 - Posto de Saúde Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

49 - Posto de Saúde Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

50 - Posto de Saúde Mutuaguaçu

51 - Posto de Saúde Bocayuva, Sete Pontes

52 - Polo Sanitário Rio do Ouro

53 - Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento

54 - Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba

55 - Posto de Saúde Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

56 - Posto de Saúde Santa Isabel

57 - Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê

58 - Posto de Saúde Luiza de Marilac, Novo México

59 - Posto de Saúde Almerinda

60 - Clínica da Família Dr. Zerbibi, Arsenal

61 - Posto de Saúde José Jorge, Santa Isabel

62 - Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho

63 - Posto de Saúde Doutel de Andrade, Maria Paula

64 - Posto de Saúde Badger Silveira, Tribobó

65 - Posto de Saúde Flávio Henrique de Brito, Jóquei

66 - Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira

Locais de vacinação para jovens e adultos

Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel

PAM Coelho

PAM Neves

Clínica Municipal do Barro Vermelho

USF Bandeirantes

USF Vista Alegre

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal.