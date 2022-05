A via às margens da RJ-104 já recebeu uma série de intervenções como obras de revitalização, construção de calçada, limpeza e plantio. - Divulgação PMSG

Publicado 26/05/2022 18:36

Em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Conservação, começou nesta quinta-feira (26) a pavimentação da Rua Tiago Cardoso, no bairro Coelho. O local já recebeu uma série de intervenções como obras de revitalização, construção de calçada, limpeza e plantio às margens da RJ-104.

A via é utilizada por motoristas que querem acessar os bairros Colubandê, Alcântara, Mutondo e Galo Branco. O prefeito Capitão Nelson, que vem vistoriando os trabalhos diariamente, afirmou que a região merece atenção, porque é uma alternativa muito utilizada.

“A movimentação aqui é bem grande, porque essa rua dá acesso a muitos bairros. É uma intervenção esperada há anos pelos moradores. Entramos nessa última fase de pavimentação e vamos devolver a dignidade para as pessoas que ali residem”, disse.

Os moradores do entorno ficaram emocionados com a chegada do asfalto. Dona Ivonete Junqueira, de 69 anos, disse que nunca cuidaram daquela região como agora.

“Eu moro aqui há 40 anos. Isso aqui sempre foi largado. Muitas pessoas vinham aqui para jogar lixo. Eles limparam tudo, deram um jeito nesse valão aqui. Fizeram um jardinzinho lindo ali do outro lado. E agora o asfalto. Eu achava que ia morrer e não ia ver isso. Mas está ficando tudo muito bom”, disse.