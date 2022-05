O secretário de Habitação, Pedro Pericar, parabenizou os contemplados. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 30/05/2022 18:02

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebeu nesta segunda-feira (30) cerca de 200 pessoas contempladas com os apartamentos no condomínio Campo Belo I, em Marambaia. Os convocados estiveram presentes para a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal. Participaram do ato a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Maria Gabriela Bessa; o secretario de Habitação, Pedro Pericar, e o gerente executivo da Caixa Econômica Federal, José Luis Correia Bisneto.

Na ocasião, também foram formadas três chapas para votação do síndico, subsíndico e administrador no condomínio Campo Belo I. A chapa vencedora foi a Três, dos moradores Wendel e Patrícia. Eles propuseram trabalhar em conjunto com os moradores para ouvir as necessidades de cada um. A assinatura dos contratos e eleição do condomínio Campo Belo II serão realizadas na terça-feira, 31.

A secretária Maria Gabriela explicou como será a organização do condomínio e qual o papel de síndico.

“Hoje é de papel passado”, brincou a secretária. “O papel do síndico é ajudar os moradores a conviver nas áreas em comum. Da porta da casa para dentro é responsabilidade do proprietário. Vamos ter que nos esforçar para que isso dê certo. E entender que o direito de um termina onde o do outro começa”, disse.

O secretário de Habitação, Pedro Pericar, disse que é um dia especial para todos. “Esse evento aqui é para vocês. Tem gente esperando por esse momento há muito tempo. Todos que estão aqui foram aprovados pela Caixa. Para todos que vão assinar o contrato hoje, parabéns pela conquista!”, disse.

A primeira moradora a assinar o contrato foi a vendedora Laura Pontes da Silva, de 56 anos, conhecida como Laurinha do Camarão. Ela vende o crustáceo no espeto há 20 anos na Praia de Charitas, em Niterói. Nascida no Mutupira, em São Gonçalo, ela disse que está desde 2015 aguardando por um apartamento.

“A minha casa foi interditada pela Defesa Civil por causa das infiltrações. A gente não tem para onde ir. Mas Deus é fiel e com muita fé agora eu tenho um lar. O sentimento é de gratidão”, disse. “Só faltou distribuir camarão para comemorar”, brincou.

A entrega das chaves está agendada para o dia 6 de junho no próprio condomínio. No local será agendada a data da mudança de cada um.