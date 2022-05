O viaduto do Marambaia recebeu limpeza e iluminação de Led nesta semana, além de pintura em grafite. - Divulgação

O viaduto do Marambaia recebeu limpeza e iluminação de Led nesta semana, além de pintura em grafite.Divulgação

Publicado 27/05/2022 10:19 | Atualizado 27/05/2022 10:19

A Prefeitura de São Gonçalo está finalizando as obras de revitalização da Avenida Presidente Roosevelt, que fica às margens da RJ-104, e do retorno no bairro de Marambaia. O viaduto recebeu limpeza e iluminação de Led nesta semana, além de pintura em grafite, fruto de parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Turismo e Cultura.

A pintura em grafite faz parte de um movimento de revitalização de toda a cidade, idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que tem o objetivo de valorizar e dar espaço aos artistas locais, ao mesmo tempo em que transforma as paredes dos viadutos em grandes obras de arte ao ar livre. Os viadutos de Alcântara e Colubandê já foram revitalizados.

A iniciativa teve início no primeiro semestre de 2021, com o projeto Cidade Ilustrada, sob a curadoria do artista Marcelo Eco, com a participação de vários grafiteiros do município. Todo o material é comprado com recursos oriundos da Secretaria de Meio Ambiente, através de compensação ambiental, e o trabalho é executado com a coordenação da Secretaria de Turismo e Cultura.

“Isso aqui à noite está muito bem iluminado. O movimento aqui é grande. Passa muito caminhão. E assustava passar aqui, era muito escuro. Sem falar dessa pintura, que ficou linda e bem colorida. Hoje umas crianças já pararam aí para tirar foto”, disse Joelson Siqueira, de 54 anos, comerciante que mora no local.

Obras no bairro - No pacote de intervenções do bairro, por meio das secretarias de Transportes e de Desenvolvimento Urbano, foi instalada a rede de água pluvial, com manilhamento dos dois lados da via, seguida de pavimentação, sinalização, reforma das calçadas e iluminação.

A via tem um posicionamento estratégico de ligação entre São Gonçalo e diversas outras cidades do Estado. Pelo local, passam diariamente dezenas de caminhões de empresas da região, além de ônibus municipais.