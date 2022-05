O homem de identidade não divulgada é acusado de praticar diversos roubos a cargas dos Correios em São Gonçalo e Niterói. - Reprodução

Publicado 27/05/2022 08:34 | Atualizado 27/05/2022 08:37

Agentes da Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prenderam, na última quinta-feira (26) um homem de identidade não divulgada acusado de praticar diversos roubos a cargas dos Correios em São Gonçalo e Niterói.

Imagens de um roubo realizado no Bairro de Fátima, em Niterói, em 26/10/2021 viralizaram nas redes sociais e despertaram a atenção do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que passou a monitorar o veículo que participou da ação. Foi a segunda ação conjunta entre a Polícia Federal e o Cisp, nos últimos dois dias, que levou à prisão de criminosos.



Apesar de durante os roubos o acusado ter utilizado máscaras, óculos escuros e ocultado caracteres da placa da motocicleta, através do Serviço de Inteligência do Cisp foi possível identificar a placa correta e o local de trabalho do suspeito, que também atuava como mototáxi em São Gonçalo.



O momento da abordagem da Polícia Federal contou com auxílio da Polícia Rodoviária Federal e verificou-se que já havia mandado de prisão em aberto contra o indivíduo por extorsão mediante sequestro e roubo. Além disso, foi constatado que ele utilizava documento falso e a motocicleta era motocicleta adulterada (clonada). Em caso de condenação, sua pena somada pode chegar a 48 anos de reclusão.



Inteligência – Além da tecnologia online para ações imediatas, o Cisp também é utilizado como um serviço de inteligência que dá suporte a agentes no dia a dia, e auxilia outras forças de segurança em investigações para desbaratar e prender quadrilhas ou criminosos, como ocorreu neste caso. O Cisp foi acionado pela Polícia Federal pela suspeita de que os falsários morariam em Niterói e, a partir da placa de um veículo, os agentes chegaram até os suspeitos, que foram presos em casa.





O Cisp conta com 522 câmeras que atuam 24 horas por dia, monitoradas por guardas municipais, além de 70 câmeras inteligentes, capazes de captar dados e que possibilitam que, em questão de segundos, possam ser montadas ações que levem à prisão dos suspeitos. É uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para apoiar o trabalho das forças de segurança.