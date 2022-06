O balé é desenvolvido pelo projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), nos bairros Mutuaguaçu e Sacramento. - Divulgação PMSG

O balé existe na cidade de São Gonçalo e é desenvolvido pelo projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), nos bairros Mutuaguaçu e Sacramento.

A arte, muito além de uma dança, é considerada uma atividade física que reúne coordenação motora, musicalidade, lateralidade e socialização. Também auxilia na concentração, no foco e na postura dos alunos. Importante técnica para o desenvolvimento infantil.

“Antes mesmo da técnica do balé, trabalhamos a questão da socialização entre as alunas. Trabalhamos valores, princípios, a questão de lidar com o outro, e como elas vão se expressar perante o mundo”, disse Thais Machado, professora do núcleo do Mutuaguaçu.



As aulas do projeto são oferecidas para turmas baby class, infantil e juvenil, de 4 a 17 anos. Cada classe recebe determinados aprendizados, de acordo com cada faixa etária, respeitando os limites físicos e a individualidade de cada aluno.



“A técnica que utilizamos no baby class é para estruturar, ou seja, trabalhamos a coordenação motora, a noção de tempo e espaço e a lateralidade. Já para a turma do infantil, as alunas já têm essa noção estrutural e por isso conseguimos introduzir a técnica do balé clássico. E, no juvenil, utilizamos os termo técnicos, com as suas especificações, ou seja, elas aprendem as expressões e suas terminologias. Elas aprendem na prática e na teoria. Passo instruções sobre balé de repertório, como executar melhor cada passo e como funciona a mecânica corporal para o entendimento de cada movimento”, contou a professora Thais.



Pelo projeto São Gonçalo em Movimento, o balé é oferecido nos seguintes locais: Espaço de Dança na Estrada da Conceição, nº 1.111, Mutuaguaçu. Segundas e quartas, das 9h às 10h para crianças de 4 a 6 anos; das 10h às 11h para as crianças de 7 a 11 anos; e das 11h às 12h para as adolescentes de 12 a 17 anos. Terças e quintas, das 9h às 10, para crianças de 4 a 6 anos; e das 10h às 11h para as crianças de 7 a 10 anos.



Ou na Rua General Daltro Filho, nº 120, Sacramento - Parada São Jorge. Terças e quintas, das 16 às 17h e das 17h às 18h para crianças de 4 a 10 anos.