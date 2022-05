A cantora Tereza Cristina deu início a carreira nos anos 80. - Divulgação - Foto: Gabriel Fontes

A cantora Tereza Cristina deu início a carreira nos anos 80.Divulgação - Foto: Gabriel Fontes

Publicado 31/05/2022 13:27 | Atualizado 31/05/2022 13:52

A Sala Nelson Pereira dos Santos, no bairro Gragoatá, na Zona Sul de Niterói) vai receber na próxima sexta-feira, (3/6), às 21h, em única apresentação, a cantora niteroiense Tereza Cristina, com o show ‘Mais Uma Estação’. A apresentação dá sequência ao projeto ‘Pras Bandas de Cá’, que teve início no dia 2, com o Grupo Patuá e Marquinhos Diniz.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN) e o ingresso custa R$ 50,00 com R$ 25,00 a meia.





O festival ‘Pras Bandas de Cá’ chega a sua 4º edição mantendo o destaque para os artistas de Niterói. O espaço multicultural vai se tornar palco de apresentações diárias com 100% da renda revertida para os artistas, que farão seus shows até o fim do mês.





Tereza Cristina, cuja carreira começou nos anos 80 e apresenta uma trajetória de sucesso na MPB ao lado de grandes nomes, aproveita a ocasião para lançar seu mais novo álbum autoral, ‘Mais Uma Estação’, feito em parceria com a poeta Luly Linhares. O trabalho já está em todas as plataformas digitais e, nele, Tereza contou com participações de grandes músicos, como: Leandro Braga, Lui Coimbra, Carlinhos 7 Cordas , Alessandro Cardozo, Silvério Pontes , Fabiano Segaloto, Junior Moraes, Flavio Santos, Alex Rocha, Sergio Chiavazzoli, Marcos Nimrichter, Marcelo Martins e Cilenio Peres.







‘Mais Uma Estação’ traz a mensagem de que todos devem prosseguir, trilhando um caminho sem controlar o tempo, desafiando todo o sentimento para, ao final, querer recomeçar.

Segundo a artista, “a energia da música é fundamental para esse momento que estamos vivendo. Falaremos de esperança, de amor, de lembranças e recomeço. Nesse show, queremos tocar a todos com muito carinho e amor, através de uma interpretação que traz um pouco da força da Mulher, com um repertório que toca a alma”.