A competição será promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer e vai acontecer no sábado (18/6), a partir das 8h, no Centro Esportivo Mutuá. - Divulgação PMSG

Publicado 31/05/2022 13:41

A partir desta quarta-feira (1º), estarão abertas as inscrições para a Copa Bola na Rede de Futebol Society Sub-12, que este ano completa sua 18ª edição. A competição, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, vai acontecer no dia 18 de junho, a partir das 8h, no Centro Esportivo Mutuá. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 15 de junho na sede da secretaria, que fica no Embaixadores Social Clube.

“Seguimos promovendo a realização de competições esportivas em São Gonçalo com o objetivo de disseminar a prática de esporte. Para esta edição da Copa Bola na Rede está prevista a participação de várias escolinhas de nosso município e a presença dos Núcleos do Programa de Inclusão Esportiva e Lutas da Prefeitura de São Gonçalo, coordenado pelo Departamento de Esportes da Secretaria de Esporte e Lazer”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal.

A Copa Bola na Rede de Futebol Society é realizada a cada três meses em quatro categorias: sub 10, 12, 14 e 16 anos. Para maiores informações os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo número (21) 3583-0537.