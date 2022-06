Segundo a Prefeitura, o atendimento individualizado e humanizado faz toda a diferença. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 03/06/2022 10:15

A fisioterapia é um dos tratamentos mais procurados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), no bairro de Neves, em São Gonçalo. É através dela que os pacientes conseguem a reabilitação tão esperada e que, para muitos, antes do ingresso na unidade de saúde, seria inatingível. Com tratamento de média e alta complexidade, o CER III oferece atendimento especializado para os gonçalenses lesionados, amputados, tetraplégicos, paraplégicos, com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), com paralisia cerebral, entre outros.

Segundo a Prefeitura, o atendimento individualizado e humanizado faz toda a diferença. "Cada fisioterapeuta atende um paciente por período determinado, dependendo de cada caso, com atenção integral e exclusiva. O maior objetivo é fazer com que essas pessoas tenham mais qualidade de vida através do retorno de movimentos, ainda que pequenos, término das dores crônicas ou ainda que as doenças não evoluam para um quadro mais agressivo", afirmou o Executivo no texto.

“A fisioterapia estimula de forma funcional, adaptando a pessoa com os aparelhos que simulam o dia a dia e suas dificuldades. Muitos pacientes chegam em situação de muitos anos sem fazer acompanhamento pela fisioterapia porque achavam que não teriam um tratamento eficaz, não acreditavam que poderiam ter um desenvolvimento. E quando a gente devolve ou dá a ele o movimento é uma vitória”, definiu a fisioterapeuta Marcele Duarte.

Entre os pacientes também estão os autistas, a maioria com atrasos no desenvolvimento motor que impossibilita de ficar em pé, sentar sem se desequilibrar ou andar, por exemplo. Nestes casos, a fisioterapia também ajuda no estímulo da postura e controle do tronco, proporcionando o desenvolvimento esperado.

“Outra característica dos autistas é andar na ponta dos pés. Com o tempo, a tendência é o tendão de Aquiles encurtar e a criança ter que passar por cirurgia. Para evitar a intervenção, há o trabalho da fisioterapia, que usa o estímulo sensorial, ajudando a criança a apoiar todo o pé no chão”, explicou Marcele.

Os tratamentos do espaço são reconhecidos pelos pacientes e seus responsáveis, que são gratos ao atendimento e tratamento recebidos. O aposentado Marcos Antônio de Mendonça, 62, é avó de Arthur de Mendonça Abreu, 6, que tem paralisia cerebral leve e frequenta o CER III há um ano. Ele é só elogios para a equipe de fisioterapia.

“Ele evoluiu muito. Ele não andava. Agora, já consegue ficar em pé e anda com nossa ajuda. Adora uma piscina e já estou vendo a possibilidade de levá-lo à praia”, contou, animado, Marcos Antônio. Levar esperança de dias melhores e mais qualidade de vida às pessoas é a maior satisfação da equipe de fisioterapia.

“Trabalhamos com amor ao próximo. E tudo que é feito com amor e dedicação tem resultado positivo. É uma realização muito grande quando nós vemos o paciente que não tinha perspectiva nenhuma de andar saindo daqui caminhando. Ou aquele que não conseguia segurar um copo e se alimentar sozinho ter a autonomia de segurar os talheres. São movimentos pequenos para nós, mas para eles fazem muita diferença. Estamos aqui para facilitar a vida do paciente de toda forma possível”, finalizou Marcele.



Regulação – Todas as consultas para as unidades de saúde da rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

A Prefeitura divulga que é necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. "O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado", concluiu o poder público nas informações.