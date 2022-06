Rodrigo Neves busca estreitar os laços com o Norte e Noroeste Fluminenses - Divulgação

Publicado 07/06/2022 18:03

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves está apostando na relação da antiga capital do estado do Rio com o interior fluminense para alavancar sua pré-candidatura ao Palácio Guanabara. O pedetista está em uma maratona pelo Norte e Noroeste Fluminenses para se encontrar com líderes locais, prefeitos e empresários.

Um dos que declarou apoio ao aspira do PDT foi o ex-deputado e ex-prefeito de Santo Antonio de Pádua Josias Quintal — que entrou para a política pelas mãos de Anthony Garotinho (União).

Na agenda desta terça-feira (7), estão pessoas ligadas às cidades de Varre-Sai, Natividade e Porciúncula — além de uma grande reunião em Itaperuna, ao lado do ex-prefeito Marcus Vinicius de Oliveira, o Dr. Vinícius.