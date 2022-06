Angra dos Reis é um dos destinos indutores de turismo do estado - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 07/06/2022 11:00

Célia Jordão (PL) vai representar a Comissão de Turismo no lançamento das obras do aeroporto de Angra. Os recursos de cerca de R$ 26 milhões do Ministério da Infraestrutura vão permitir que a pista receba voos comerciais.

O projeto do aeroporto — administrado pelo governo e concessionado à operação pela Angra Aeroportos — prevê a ampliação da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves, a construção de nova pista de táxi aéreo, sinalizações horizontal e vertical, implantação de balizamento noturno, iluminação de pátio e construção de cerca operacional.