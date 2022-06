Prefeito de São João de Meriti atualiza medidas para combater aumento dos casos de Covid - Divulgação

Publicado 07/06/2022 18:31 | Atualizado 07/06/2022 18:58

A Prefeitura de São João de Meriti já tomou as providências para combater o aumento dos casos de Covid-19. Em um decreto assinado nesta terça-feira (7), o prefeito Dr. João determinou que máscaras e álcool 70% voltem a ser obrigatórios nas unidades de saúde. Nas escolas, prefeitura e comércio, o uso é recomendado.

O alcaide, que também é médico, realizou uma transmissão ao vivo no Facebook atualizando as recomendações. Segundo a Secretaria de Saúde do município, em abril, foram contabilizados 89 testes positivos. Em maio, o número ficou em 93 e, apenas na primeira semana de junho, já foram 164 os positivados.