Policia - Operaçao policial no Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Na foto, policiais em movimentaçao no interior da comunidade.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/06/2022 10:00

Hoje é dia de reunião na sede da OAB-RJ para discutir a "ADPF das Favelas" (635), ação conhecida por restringir a realização de operações policiais nas comunidades sem justificativa prévia. A ideia da Comissão de Segurança Pública da seccional é redigir — em conjunto com outros advogados e movimentos sociais — um plano para reduzir a letalidade policial, que será entregue ao governo. Após a reunião, o colegiado pretende projetar ações mais concretas sobre o tema.