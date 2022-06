Religiosos denunciam pastor Felippe Valadão após incitação de ódio durante show em Itaboraí - Divulgação

Religiosos denunciam pastor Felippe Valadão após incitação de ódio durante show em ItaboraíDivulgação

Publicado 08/06/2022 13:58 | Atualizado 08/06/2022 14:50

A Festa do Tomate, que vai agitar Paty do Alferes a partir desta semana, anunciou o cancelamento da apresentação do pastor Felippe Valadão. Segundo a organização do evento, a decisão foi tomada em conjunto entre o artista e a prefeitura.

Mas o louvor continua fazendo parte da programação: na noite do dia 10, a pastora Raquel Helena e Gabriela Rocha conduzem o show. Já no dia seguinte (11), vão se apresentar os cantores Davi Sacer e Andrea Fontes, com entrada franca.

Os católicos também terão sua vez na comemoração. Reitor do Cristo Redentor, o popular Padre Omar será a atração do dia 15.

Felippe Valadão se tornou alvo de uma série de denúncias por intolerância religiosa após sua participação no aniversário de Itaboraí. Na ocasião, ele falou em converter dirigentes de centros espirituais, além de se referir a "endemoniados".