André Ceciliano e Coronel Jairo comemoram aprovação de projeto em benefício de catadores - Divulgação

Publicado 08/06/2022 17:24

Diante de galerias cheias, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou, nesta quarta-feira (8), um projeto em dobradinha de Coronel Jairo (SDD) e André Ceciliano (PT) para beneficiar catadores de materiais recicláveis. A proposta foi muito bem recebida pela Casa, e rendeu vários discursos de apoio dos deputados.

Mas a dupla de autores foi além: deixando os seguranças do Legislativo doidinhos, eles foram para o lado de fora do Alerjão para comemorar junto com a categoria, que acompanhou a votação.

De acordo com o PL 5923/22, que tramitou em discussão única, as atividades de coleta, transporte e comercialização dos materiais terá zoneamento livre no estado do Rio. Há ainda regras para facilitar a formalização dos trabalhadores, isentando de alvarás e licenciamento os estabelecimentos com atividades de baixo risco.

Para se tornar lei, o projeto precisa ser sancionado pelo governador Cláudio Castro (PL)