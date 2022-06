Taxistas esperam sanção do governador para exibir forma de pagamento na parte externa do veículo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/06/2022 21:00 | Atualizado 08/06/2022 21:04

Só falta a sanção do governo do estado para que os taxistas possam divulgar, na parte externa do veículo, a forma de pagamento aceita por eles. Foi aprovado na Alerj, nesta quarta-feira (08), o projeto de autoria do presidente da Comissão de Transportes da Casa, deputado Dionísio Lins (Progressistas), que regulamenta essa autonomia.

“Hoje os taxistas sofrem com uma concorrência desleal por parte de veículos não autorizados que circulam na cidade, principalmente nos aeroportos e na Rodoviária e que já utilizam o cartão como forma de pagamento, o que causa enorme constrangimento e prejuízo para esses profissionais do volante” — explicou o parlamentar.