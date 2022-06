O Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP), da União Europeia, realizará seu primeiro encontro no dia 14, no Planetário. - Divulgação

Publicado 08/06/2022 17:54

O Rio de Janeiro foi escolhido como cidade pioneira no projeto que visa soluções efetivas para o consumo e a produção sustentável do plástico no Brasil. O Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP), da União Europeia, realizará seu primeiro encontro no dia 14, no Planetário. A programação consta como um dos primeiros eventos internacionais da agenda do vice-prefeito e recém secretário do Meio Ambiente, Nilton Caldeira.