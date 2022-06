Hugo Leal e Carlos Portinho assistem a apresentação do Trio Oré, da UFRJ - Divulgação

Publicado 09/06/2022 11:00

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) e o federal Hugo Leal (PSD-RJ) foram pessoalmente conhecer os novos pianos da UFRJ, adquiridos graças a uma emenda parlamentar do deputado. De quebra, foram presenteados com a apresentação do Trio Oré, conjunto formado por jovens e promissores talentos da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro.