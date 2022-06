O deputado Waldeck Carneiro (PSB) - Julia Passos / Alerj

O deputado Waldeck Carneiro (PSB)Julia Passos / Alerj

Publicado 10/06/2022 10:00 | Atualizado 10/06/2022 12:42

Mal chegou ao PSB, após anos no PT, e o estadual (e aspira a federal) Waldeck Carneiro já conseguiu um lugar na janelinha. O professor da UFF será um dos coordenadores da campanha da chapa LulAckmin na área da Educação. O relator do impeachment de Wilson Witzel é o atual presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, que recebe as demandas das universidades estaduais.