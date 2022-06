Sede do TCE - Reprodução internet

Sede do TCEReprodução internet

Publicado 10/06/2022 09:00 | Atualizado 10/06/2022 12:48

Os sete candidatos à vaga vitalícia de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado terão cerca de 20 dias para tentar sensibilizar seus eleitores. Ou seja, os deputados. É que um dos aspiras — o servidor concursado Helson de Oliveira — recebeu um parecer negativo do relator Valdecy da Saúde (PL). E com o prazo regimental para a apresentação de recurso, a votação em plenário só deve ser possível lá pelo fim do mês. Todos os outros seis foram considerados aptos a concorrer ao cargo de grande responsabilidade e prestígio. Mas a coisa pode ficar mais complexa, se depender do advogado Jorge Gonçalves da Silva. O ex-secretário de Trabalho de Witzel, o mesmo que questionou a reeleição da mesa diretora da Alerj, ajuizou uma ação popular com pedido de tutela de urgência para suspender o processo de escolha. Ele quer que todos os relatórios sejam enviados ao TJ — e ao MPRJ — para avaliar se cada um dos concorrentes cumpre os requisitos constitucionais.

Pausa para as festas de fim de ano

O presidente da Alerj, André Ceciliano, e o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira - Flávia Freitas / Divulgação

O presidente da Alerj, André Ceciliano, e o presidente da OAB-RJ, Luciano BandeiraFlávia Freitas / Divulgação

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, esteve na Alerj para reforçar com André Ceciliano o pedido de urgência ao projeto que viabiliza o recesso no fim de ano para a advocacia. A iniciativa tem aval do PGE, Bruno Dubeaux.





Picadinho

A Cia da Tribo traz para o Rio de Janeiro o premiado espetáculo "Água doce", em três apresentações gratuitas de sexta a domingo, em diferentes espaços da cidade.

O fotógrafo Rogério Reis abre a exposição "Onde está o sujeito" no Centro Cultura da Justiça, sábado.

Dupla de humoristas da TV Globo está em cartaz com "Originais da Comédia" todos os sábados de junho, na Lapa.

O clássico infantil "A Bela Adormecida" estreia no sábado, no Teatro Vannuci, no Shopping da Gávea, às 17h15. A direção do espetáculo é de Will Gama.