Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz - Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 10/06/2022 07:00

Na tentativa de se tornar mais conhecido pelos fluminenses, Felipe Santa Cruz está buscando abrir novas frentes. Dia desses, ele foi expor suas propostas na Casa das Pretas, reduto tradicional da esquerda. E quem abriu as portas foi a pré-candidata a estadual Claudia Vitalino, que trocou o PCdoB pelo PSD. "Trouxemos candidatos de outros segmentos para entrar em setores controlados pela esquerda. Mas isso só é possível devido à história do Felipe", diz Luiz Carlos Ramos. Outra aquisição é Edimara Celi, ex-quadro do PDT.