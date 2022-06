Murada do Hotel Glória vai receber limpeza - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Murada do Hotel Glória vai receber limpezaMarcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 11/06/2022 07:00

O programa Dias de Glória, para revitalizar a área que um dia foi lar de embaixadores e políticos, começa a sair do papel hoje. Ao todo, serão investidos R$ 23 milhões em reparos, começando pela recuperação do Busto do Cardeal Arcoverde, além de um tratamento na muradas da Glória e do hotel que leva o nome do bairro, com remoção de pichações e manutenção das ferragens. Aliás, na terça-feira, acontece uma reunião entre comerciantes, poder público e Polícia Militar para discutir a instalação de um posto avançado.