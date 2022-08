Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, conhecido como "Burgão" - Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:36 | Atualizado 25/08/2022 17:41

Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, conhecido como 'Burgão', se entregou na Cidade da Polícia (Cidpol), na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (25). Ele estava foragido e é suspeito de participar de um assalto que terminou na Rio -, de 22 anos, conhecido como 'Burgão', se entregou na Cidade da Polícia (Cidpol), na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (25). Ele estava foragido e é suspeito de participar de um assalto que terminou na morte do motorista de aplicativo Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira , de 31 anos, em Marechal Hermes.

Horas antes de se entregar, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram uma operação na comunidade da Guaxi, em Honório Gurgel, com o objetivo de prendê-lo. No entanto, ele não foi localizado inicialmente. O suspeito foi levado para a DHC e já está à disposição da Justiça. A polícia busca agora a identificação do segundo criminoso envolvido no crime.

De acordo com as investigações, a vítima foi abordada por Tiago e mais um homem no dia 21 de junho, em uma motocicleta, com objetivo roubar o veículo. Durante a ação, um dos bandidos efetuou um disparo de arma de fogo contra Bruno, que foi atingido na cabeça e morreu na hora. Após o crime, a dupla fugiu com o veículo e o telefone da vítima.



Na segunda-feira (22), um cartaz do Disque Denúncia foi divulgado com o rosto de Tiago, a fim de obter informações sobre o seu paradeiro. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) e um pedido de prisão temporária. Ele já está à disposição da Justiça.

'Burgão' possui anotações criminais por tráfico de drogas em 2016, 2017 e 2018, sendo investigado que o criminoso continuava integrando o crime em comunidades localizadas nos bairros de Honório Gurgel e Coelho Neto.

Vídeo mostra ação de criminosos

Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou o exato momento em que o motorista de aplicativo é abordado e morto pelos criminosos.

No vídeo, é possível observar o momento em que dois bandidos, em uma motocicleta, ordenam Bruno a parar o carro. Assim que a vítima para um dos bandidos, que usava uma mochila de aplicativo de entrega, aborda o motorista e, em seguida, o outro comparsa se aproxima.



Em sequência, é possível ver que Bruno não reage ao assalto, mesmo assim os assaltantes atiram contra o motorista, jogado para fora do veículo, já sem vida. Já no fim, cada criminoso se separa; um fugiu no carro do rapaz e outro na moto.

Veja o vídeo:

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram, segundo informações preliminares, que o criminoso que ocupava a garupa da motocicleta utilizava uma mochila de entrega de aplicativo. No dia 23 de junho, equipes da Delegacia de Homicídios localizaram o veículo inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu.

Operação na comunidade do Guaxi tem com dois presos

Durante a ação deflagrada contra Tiago, os policiais também prenderam um homem de 18 anos, identificado como Ednilson da Silva Antônio Filho, e um adolescente de 17 anos. Ele foram encontrados com drogas dentro de um veículo Fiat Uno, roubado no último dia 18, em Oswaldo Cruz.