Rio de Janeiro

Com informações do Disque Denúncia, polícia prende uma das lideranças do tráfico em São Gonçalo

David de Oliveira, conhecido como 'Batata do Candoza', seria braço direito de Levi da Cruz Rebello, o 'Levi da Alma', chefe do tráfico no Morro da Alma

Publicado 25/08/2022 22:05 | Atualizado há 2 horas