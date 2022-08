Fila na rodoviária centro de Duque de Caxias, na Baixada, após dia de greve dos rodoviários - Reginaldo Pimenta

Publicado 25/08/2022 20:30

Rio - Em audiência na Sessão Especializada em Dissídios Coletivos (Sedic), encerrada na noite desta quinta-feira (25), o Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ) propôs aos rodoviários de Magé e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reajuste de 5% a partir da folha salarial de agosto, além de pagamento retroativo dos meses de junho e julho em quatro parcelas. A categoria, inicialmente, havia recusado esta proposta, feita pela Setransduc, sindicato que representa as empresas de ônibus em Caxias e Magé, e reivindicou reajuste de 11,71% no salário retroativo a junho. Também foi determinado em audiência o desconto da cesta básica, que passa a ser de 10% do valor da mesma.



Greve dos rodoviários de Caxias e Magé formaram longas filas nos terminais de ônibus Marcos Porto / Agência O DIA

O Sindicato dos Rodoviários tem cinco dias úteis para aprovar a proposta em assembleia e, enquanto isso, não pode paralisar as atividades. Diante disso, o sindicato informou que vai realizar uma convocatória com todos os rodoviários, na segunda-feira (29), para analisar a proposta estipulada pelo TRT-RJ. A greve foi paralisada na manhã desta quinta-feira (25), após a Justiça determinar o retorno total dos serviços

Além disso, há uma outra ação na Justiça, cuja decisão saiu na quarta-feira (24), em relação a quatro rodoviários, que seriam os líderes da manifestação. O documento, assinado pela juíza Renata Jiquirica, determina "imediata expedição de mandados de verificação, devendo o Oficial de Justiça requisitar força policial para acompanhamento a fim de que seja cumprida a decisão", e que "deverão ser expedidos 2 mandados, um para ser cumprido na viação Vera Cruz e Viação União e outro no Transportes Fabio's e Viação Reginas".

A magistrada também pede para que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e Passageiros de Duque de Caxias e Magé comprovem, dentro de 24h, que os quatros nomes citados na ação sejam de associados do Sindicato. Caso contrário, prevê multa de R$ 80 mil por dia.

Setransduc aguarda posicionamento dos rodoviários

O Setransduc informa que, encerrada a audiência no TRT, aguarda a aprovação dos rodoviários para a proposta apresentada com a mediação do Ministério Publico do Trabalho.

A paralisação foi iniciada na madrugada de quarta-feira (24), causando transtornos para passageiros no período da manhã e na volta para casa. Ao todo, 50% da frota de ônibus que roda dentro destes municípios, além dos que ligam as duas cidades a outros locais, não foram para as ruas.