A recém-nascida no carro com os policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz)Divulgação

Publicado 24/08/2022 16:23

Rio - Um vídeo publicado pela PM mostra uma bebê recém-nascida sendo resgatada com vida por dois policiais do 27º BPM (Santa Cruz), por volta das 8h45 da manhã desta quarta-feira (24). O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.



Os sargentos Lima e Alessandro faziam patrulhamento quando foram acionados via central 190 para ir à Rua Antônio Pedro de Souza. Lá, eles encontraram a recém-nascida, abandonada dentro de uma sacola plástica.

Ela foi encaminhada imediatamente ao Hospital Municipal Pedro II e seu quadro de saúde é estável.