Vítimas já estavam mortas quando Corpo de Bombeiros chegou ao local - Reprodução Twitter

Vítimas já estavam mortas quando Corpo de Bombeiros chegou ao localReprodução Twitter

Publicado 25/08/2022 19:20

Rio - Uma mulher e uma criança morreram em uma capotagem na Avenida Brasil, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (25). De acordo com informações preliminares, as vítimas, que seriam mãe e filha, estavam em um carro que perdeu o controle, atingiu o acostamento e capotou.



O acidente aconteceu na via, na altura de Campo Grande, sentido Santa Cruz. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 15h, mas ao chegarem no endereço as vítimas já estavam sem vida.



Por conta do acidente, a Avenida Brasil permaneceu com pelo menos uma faixa bloqueada, no sentido Zona Oeste, até às 18h. Segundo o Centro de Operações Rio, o fluxo nos dois sentidos da via permanece intenso no local.

AV. BRASIL | Trânsito com retenções nos dois sentidos, ainda por conta do acidente envolvendo dois carros, na altura da Estr. do Pedregoso. Uma faixa ocupada em cada sentido para atendimento. Bombeiros, PMERJ, CET-Rio e Rio Luz no local. — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 25, 2022