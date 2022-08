Após resgate, pássaros foram soltos - Divulgação

Após resgate, pássaros foram soltosDivulgação

Publicado 25/08/2022 10:39

Rio - Policiais da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) de Três Picos resgataram 15 aves nesta quarta-feira (24) na Estrada do Túnel, no bairro Murineli, em Sumidouro, no interior do estado do Rio, após uma informação recebida pelo Linha Verde do Disque Denúncia.

Os agentes foram no primeiro dos três imóveis citados na denúncia, onde acharam seis gaiolas e dois viveiros, contendo seis trinca ferros e dois coleiros. O proprietário informou não ter as licenças específicas para a criação dos animais.

Já durante a fiscalização na segunda propriedade, a equipe encontrou dois trinca ferros e três coleiros, entretanto o dono dos pássaros afirmou não ter a documentação necessária para mantê-los. Em seguida, os policiais militares se dirigiram à terceira casa mencionada e o proprietário informou ter dois trinca ferros, que estariam na casa de sua companheira. Além disso, ele também não possuía permissão para criar as aves.

A ocorrência foi encaminhada à 111ª DP (Sumidouro) e todos os pássaros foram levados à sede da 5ª UPAm (Três Picos) onde, após avaliação do veterinário, deverão ser devolvidos ao habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o estado. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.