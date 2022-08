Máquinas de caça níqueis são apreendidas em bingo clandestino - Foto: Divulgação Pmerj

Máquinas de caça níqueis são apreendidas em bingo clandestinoFoto: Divulgação Pmerj

Publicado 25/08/2022 07:31 | Atualizado 25/08/2022 08:32

Rio - Agentes da Corregedoria Geral da PM interditaram, no final da tarde desta quarta-feira (24), um bingo clandestino na Rua Marinho dos Santos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. No momento da chegada dos policiais, o estabelecimento se encontrava em pleno funcionamento.

Após receberem informações do Disque Denúncia de que no endereço funcionavam máquinas de apostas, com a possível conivência de agentes públicos, os policiais localizaram o bingo clandestino, que funcionava com 46 máquinas caça-níquel, além de quatro funcionários e nove apostadores. Também foram apreendidos cartela do 'jogo do bingo' e dinheiro em espécie.

Os materiais apreendidos, assim como os funcionários e apostadores, foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara) para registro de ocorrência.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de bingos clandestinos, nos seguintes canais de atendimento: (21) 2253 1177, 0300-253-1177 e APP "Disque Denúncia RJ". Em todas as plataformas, o anonimato é garantido.