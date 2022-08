PMs prenderam criminoso armada, recuperaram carro roubado e apreenderam drogas na favela do Quarenta e Oito - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 25/08/2022 07:19 | Atualizado 25/08/2022 11:00

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira (25), operações em diversas comunidades da cidade do Rio e da Região Metropolitana. Equipes atuam contra o crime organizado na Vila Aliança, Rebu, Coreia, Senador Camará, Sapo, Quarenta e Oito, em Bangu, na Zona Oeste, além de nos morros do Urubu e do Engenho, na Zona Norte. Há ação ainda na favela do Preventório, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, nas comunidades de Bangu, na Zona Oeste, a operação é realizada por militares do 14º BPM (Bangu), com apoio do 2º Comandado de Policiamento de Área (2ºCPA), que pretendem coibir o roubo de carga e veículo, prender criminosos e apreender armas de fogo. Até o momento, um criminoso armado foi preso, um carro roubado recuperado e drogas apreendidas na favela do Quarenta e Oito. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).

Nos morros do Urubu, entre os bairros de Tomás Coelho e Pilares, e do Engenho, no Engenho da Rainha, a ação é do 3º BPM (Méier), com equipes do 1º CPA, também para coibir os roubos de veículos e carga e prender criminosos que atuam na região. Até o momento, não há registro de presos ou material ilícito apreendido.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Clínica da Família Sandra Regina Sampaio de Souza e os Centros Municipais de Saúde Silvio Barbosa e Eithel Pinheiro de Oliveira, nos arredores de Bangu, além da Clínica da Família Olga Pereira Pacheco, em Piedade, na Zona Norte, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento nesta quinta-feira.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 11 unidades escolares da região de Bangu e três escolas da comunidade do Morro do Urubu prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, por conta das operações. A pasta ressaltou que, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito, que tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.

Na comunidade do Preventório, em Charitas, atuam os policiais militares do 12º BPM (Niterói), que ainda não realizaram prisões ou apreensões. As equipes têm o objetivo de prender criminosos, apreender armas de fogo e coibir roubos de veículos na região. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.