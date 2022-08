Presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior - Eduardo Uzal

Publicado 25/08/2022 06:00

Rio - Na terça-feira (23), o Teatro Casa Grande, no Leblon, foi palco da abertura da quarta edição do Movimento Rio em Frente. Promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio RJ em parceria com O DIA, o encontro destinado a debates sobre questões contemporâneas do Rio de Janeiro voltou a ser realizado presencialmente após dois anos.

Depois de destacar que a Fecomércio RJ tem a missão de dar suporte aos empresários e ao Poder Público para criar um ambiente favorável de negócios, o jornalista Luiz André Alzer, mestre de cerimônias e mediador do evento, apresentou a terceira edição do Prêmio Visão Consciente, destinado ao reconhecimento de práticas empresariais inovadoras de inclusão, sustentabilidade e/ou responsabilidade social. As inscrições estão abertas para todas as empresas do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que vão concorrer a uma viagem para a NRF 2023 Retail’s Big Show, a maior feira do varejo mundial, realizada anualmente em Nova York.

A noite dos pets

O tema da abertura do Movimento Rio em Frente 2022, “Bem-estar animal e os benefícios para a sociedade”, foi introduzido no discurso do Presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior: “Temos um cenário diferente, com a retomada de empregos após os piores momentos da pandemia de covid-19, o que permite ver um futuro melhor para o Rio. A pandemia também mostrou a importância dos pets na vida das pessoas, com crescimento da adoção de animais”, afirmou ele.

Na sequência, Luiz André Alzer convidou ao palco o zootecnista Alexandre Rossi, um dos principais especialistas em comportamento animal do país. Conhecido como Dr. Pet, Rossi destacou pesquisas recentes que comprovam os impactos positivos dos animais de estimação na saúde e qualidade de vida de seus tutores. “Atitudes antes consideradas reprováveis, hoje são recomendadas em muitos casos. O instituto americano Mayo Clinical, por exemplo, revelou que dormir com o pet na cama é benéfico para quem tem insônia”, disse o especialista, que interagiu com a plateia formada por 50% de pessoas que possuem pets, número que reflete o cenário geral da população brasileira.

Rossi destacou um conceito que ganha cada vez mais espaço nas discussões científicas sobre saúde e epidemiologia. “A Organização Mundial da Saúde e outros órgãos e conselhos adotam o termo ‘saúde única', destacando três pilares fundamentais: a saúde humana em si, a saúde dos animais e o meio ambiente”, disse ele, acrescentando que a integração desses três aspectos é necessária para a adoção de políticas públicas efetivas de prevenção e controle de enfermidades.

Humor consciente

Após a palestra de Rossi, entrou em cena o comediante e mágico ilusionista Gabriel Louchard. Em sua intervenção bem-humorada sobre a temática, Louchard divertiu a plateia e envolveu alguns dos presentes em suas mágicas, como o ex-secretário de Estado de Agricultura do Rio e idealizador do RJ Pet, Marcelo Queiroz, que foi chamado para subir ao palco e destacou medidas implementadas com base no reconhecimento da relevância dos animais para a sociedade, como a lei que garante às pessoas com transtornos mentais o direito de acessar locais públicos e privados de uso coletivo acompanhadas de seus cães. “A Lei dos Cães de Suporte Emocional, que nós fizemos, autoriza esses animais a estarem presentes em qualquer momento da vida dessas pessoas”, explicou Marcelo, enfatizando que o cidadão precisa do atestado da doença e o animal deve ser adestrado para essa finalidade de auxílio emocional.

Louchard lembrou do selo Pet Friendly e Marcelo Queiroz ressaltou a diferença dessa iniciativa para a Lei dos Cães de Suporte Emocional. “O selo, criado em parceria com a Fecomércio RJ, é para credenciar os estabelecimentos que autorizam a entrada dos animais. Diferentemente da lei, ele não é obrigatório, mas as 12 maiores redes hoteleiras do mundo, por exemplo, aderiram. Isso significa que esses hotéis aceitam receber clientes acompanhados de seus pets”, disse Queiroz, destacando que a criação do selo envolveu diversos setores e o projeto cresceu rapidamente. “O que começou pequeno, hoje já conta com mais de 3 mil estabelecimentos, quase 2 mil lojas, restaurantes dos mais chiques aos mais populares, além das 12 redes de hotéis. Devo muito isso à Fecomércio RJ, especialmente ao Senac RJ, que, além da importância que sempre teve, passou a ter como diferencial o treinamento que oferece para que os estabelecimentos estejam prontos para receber os pets", afirmou o ex-secretário.

O que vem por aí

A edição 2022 do Movimento Rio em Frente será retomada amanhã (26), no auditório da sede da Fecomércio RJ, no Flamengo. A programação começa às 9h, com o painel “Trânsito, Vida, Segurança e Responsabilidade”. Para tratar de todas as nuances do tema, alguns profissionais foram convidados para compor o debate mediado por Luiz André Alzer. Os participantes serão o presidente do Detran, Adolpho Konder; a diretora do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – Into, Dra. Germana Bahr; a pesquisadora do Into, Ana Carolina Leal; o superintendente de Operações Padronizadas da AgeRio, Bruno Bravo; o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Fellipe da Silva Santos; a presidente da Abrapsist-Rio (Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego), Dra. Janaina Sant’Anna; o coordenador do Renach e especialista em Legislação de Trânsito, Joel Mendes; o líder motofretista e entregador do IFood Leandro Nunes; e o coordenador de Fiscalização do Detran, Marcus Moreira.

Após intervalo de meia hora, a mestre de cerimônias Isabella de Salignac vai receber um grupo de mulheres para o painel “SuperAção Feminina”. Além do debate, que terá moderação de Antonia Leite Barbosa e as presenças de Graciele Davince, sócia-fundadora da Eletrofrigor; Letícia Torzecki, multi-franqueada Ri Happy e Valisere; e Yvonne Bezerra, mestre e doutora em Políticas Públicas e idealizadora do Projeto Uerê, a plateia vai acompanhar a performance da atriz Danielle Fritzen no esquete teatral “Frágil-Fora da Caixa”.

A partir das 15h, o último painel do Movimento Rio em Frente terá os jornalistas Paulo Ubaldino e Evandro Jalrs como mestres de cerimônia e mediadores. “Sustentabilidade nas empresas e sua importância para o mundo” vai reunir quatro debatedores: Ana Lavaquial, cofundadora do grupo Donut Brasil e do Instituto LivMundi; Andréa Carvalho, CEO da empresa Papel Semente; Luiz Antonio Secco, embaixador do Varejo no Senac RJ; e Natali Emerick, gerente de Articulações Corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ.

A ideia do painel de encerramento é promover uma troca de ideias sobre práticas empresariais sustentáveis aplicáveis. Andréa Carvalho, por exemplo, vai falar sobre o pioneirismo da Papel Semente, produtora de papel artesanal, ecológico e reciclado que recebe sementes de flores, hortaliças e temperos durante seu processo de fabricação. Em 11 anos de existência, a empresa já evitou a derrubada de mais de 1.200 árvores e impacta, positivamente e de forma direta, a comunidade onde está localizada sua sede, já que 90% dos colaboradores são moradores de Guaxindiba, em São Gonçalo.

O Movimento Rio em Frente é um convite à população fluminense para refletir sobre o Rio de Janeiro e analisar as possibilidades de construção de um Estado mais saudável e acessível. Os painéis serão transmitidos em tempo real no canal do YouTube e no Facebook do jornal O DIA.