Um dos presos na operação chegando na sede da PF no RioMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 25/08/2022 08:48 | Atualizado 25/08/2022 10:10

Rio- A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MPRJ) realizam uma operação nesta quinta-feira (25) para cumprir 23 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra milicianos da quadrilha chefiada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que atuam na Zona Oeste e na Baixada. Até o momento, 8 criminosos foram presos.



Segundo a PF, um dos presos é Geovane da Silva Mota, o GG, considerado um dos chefes do grupo paramilitar. Ele foi encontrado em um hotel de luxo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ainda segundo a corporação, 120 policiais estão nas ruas para o cumprimento dos mandados que têm como alvos as lideranças da milícia. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, além de extorsão e corrupção.



De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, as investigações revelaram um esquema de extorsão, posse e porte de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito (fuzis), comércio ilegal de armas de fogo, corrupção ativa de agentes das Forças de Segurança, além de diversos homicídios, que são incessantemente planejados e executados pelos milicianos em face de criminosos rivais, que integram a milícia comandada por Danilo Dias, conhecido como Tandera.

Os elementos de prova arrecadados até o momento evidenciam uma matança generalizada que é fomentada pela organização, que tem como pilar para o seu funcionamento e manutenção a destruição dos integrantes da milícia rival e de quaisquer pessoas que possam auxiliar os seus inimigos, ou prejudicar o andamento de suas atividades criminosas. A investigação ainda revelou que há criminosos destacados exclusivamente para fazer, de forma incessante, o levantamento de dados pessoais e a vigilância dos alvos que devem ser “abatidos”.



A quadrilha também pratica extorsões de forma reiterada, cobrando pelo pagamento de “taxas” de comerciantes e prestadores de serviço que ousam empreender nas áreas que são por ele subjugadas, independentemente da capacidade financeira dos empreendedores. Até as informais barraquinhas de rua, que vendem lanches, são achacadas pelos criminosos.



A Operação, fruto do trabalho conjunto do Gaeco com a Polícia Federal, ainda visa identificar outros integrantes da organização criminosa, que é considerada a maior milícia em atividade do Estado do Rio de Janeiro.

Quem é Zinho

Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, lidera a milícia conhecida como Liga da Justiça desde a morte do seu irmão, o traficante Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021. Ele domina a área de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência e regiões da Baixada Fluminense.



O grupo liderado pelo miliciano ainda é suspeito de matar o ex-vereador Jerominho, que também era integrante da milícia Liga da Justiça. Ele foi morto após ser alvejado por dois tiros de fuzil na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no dia 4 de agosto.

Zinho lidera a milícia conhecida como Liga da Justiça desde a morte do seu irmão, o traficante Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021 Divulgação



Em 2015, Zinho chegou a ser preso pela Polícia Civil acompanhado por dois seguranças, um deles policial militar. No entanto, o miliciano acabou liberado no Plantão Judiciário. Na época, ele era apenas responsável pelo 'negócio', enquanto seu outro irmão Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, comandava a milícia. Mas em 2017, com a morte de Carlos, Ecko assumiu o posto. Apenas em 2021 que Zinho substituiu o comando.

Quem é Tandera

Danilo Dias, o Tandera, é o miliciano mais procurado do estado do Rio. Seu grupo é considerado rival do comandado por Zinho. Ele domina as regiões de Seropédica e Itaguaí, na Região Metropolitana e outros pontos da Baixada, como o Bairro K-32, em Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, ele traz tatuado no peito o olho de tandera, símbolo dos Thundercats, e de acordo com informações obtidas pela corporação, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais. Anda sempre com um fuzil e na companhia de diversos seguranças.

Danilo Dias, o Tandera, é o miliciano mais procurado do estado do Rio. Seu grupo é considerado rival do comandado por Zinho Divulgação

As investigações apontam que Tandera e o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, que controla a milícia na Zona Norte e na região da Praça Seca, na Zona Oeste, romperam com Ecko antes dele morrer e se uniram contra ele. Logo, são considerados rivais a Zinho.