Armas e drogas apreendidas por policiais do 24° BPM (Queimados)Foto: Divulgação Pmerj

Publicado 25/08/2022 10:28

Rio - Uma troca de tiros entre PMs do 24º BPM (Queimados) e criminosos, na madrugada desta quinta-feira (25), terminou com um policial e dois bandidos baleados em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Na operação foram apreendidos uma espingarda calibre 12, duas pistolas 9 mm, granada, uma quantidade de drogas e um rádio transmissor.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento pela Avenida Mário Covas, no bairro Vila Margarida, quando abordou um suspeito. Com ele, foram apreendidos uma pistola e um rádio comunicador.

Neste momento, a equipe foi atacada por criminosos armados e reagiu. Durante o confronto, um policial foi atingido e socorrido ao Hospital São Francisco Xavier, no centro de Itaguaí. Dois bandidos também foram feridos e socorridos à mesma unidade de saúde. Não há informação do estado de saúde do militar, nem dos criminosos.

O preso, assim como o armamento, e os entorpecentes, foram levados à 52ªDP (Nova Iguaçu), para registro de ocorrência.