Vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados - Reprodução/Polícia Militar

Vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarradosReprodução/Polícia Militar

Publicado 25/08/2022 09:41 | Atualizado 25/08/2022 09:59

Rio - Policiais militares resgataram, nesta quarta-feira (24), um homem que seria torturado por criminosos, na localidade conhecida como Chácara do Céu, no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio, após ser julgado pelo "tribunal do tráfico". A vítima foi encontrada por uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, com as mão e os pés amarrados.

Em um vídeo publicado pela Polícia Militar nas redes sociais, o morador diz que estava preso desde às 23h de terça-feira (23). Nas imagens, o homem afirma que seria torturado por conta de uma dívida de R$ 10 com o tráfico da região. "Por causa de R$ 10, juro por Deus", comenta ele. Apesar de confirmar que é usuária de drogas, a vítima nega que venda os entorpecentes.

Homem alvo de tortura praticada por criminosos é resgatado por policiais da UPP Vidigal, nesta quarta-feira, na localidade conhecida como Chácara do Céu. pic.twitter.com/KAmbzaLUrR — @pmerj (@PMERJ) August 24, 2022

De acordo com a PM, os militares da UPP receberam um denúncia de que havia um homem amarrado na Chácara do Céu. Eles foram até o local e realizaram o resgate. Os bandidos envolvidos no crime fugiram antes da chegada dos policiais, deixandro para trás fogos de artifício e cadernos de anotações. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea).

Caso bárbaro em Madureira