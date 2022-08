A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) após ser encontrada ferida no próprio carro - Estefan Radovicz / Arquivo

Rio - Um motorista por aplicativo foi baleado, na tarde desta quarta-feira (24), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A vítima foi encontrada ferida dentro do próprio carro por policiais militares que faziam um patrulhamento na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, após serem alertados sobre os tiros próximos à região.

De acordo com a Polícia Militar, um outro motorista avançou o semáforo da via e acabou colidindo com uma viatura. Em seguida, o homem informou à equipe que havia escutado disparos de arma de fogo em uma rua próxima e que tentou sair da região de forma rápida, provocando o acidente. Os policiais estiveram no local, onde perceberam que uma aglomeração havia se formado e encontraram a vítima baleada.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido pelos militares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca). Em nota, a Polícia Militar ressaltou que não houve confronto envolvendo agentes do 12º BPM na região onde a vítima foi atingida.