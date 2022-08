A vítima, identificada como Márcio Venâncio, estava acompanhado de sua mulher - Rede Social

Publicado 25/08/2022 12:03 | Atualizado 25/08/2022 12:18

Rio - Márcio Venâncio segue internado em estado grave, nesta quinta-feira (25), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. O homem foi baleado dentro de um veículo próximo à Praça Antônio Gonçalves, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada, na noite desta terça-feira (24).De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente mantém o quadro clínico em que chegou a unidade, após ser transferido da UPA de Edson Passos, em Mesquita.Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20° BPM (Mesquita) foi informada sobre um veículo acidentado na região e não registrou ocorrência relacionada a tiros. No local, os PMs relataram que foram informados que a vítima havia sido socorrida à UPA.