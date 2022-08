Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Quitungo e Guaporé - Reprodução/Google Maps

Publicado 24/08/2022 07:46 | Atualizado 24/08/2022 08:59

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (24), operações em diferentes comunidades da Zona Norte do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado nas favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e na Bandeira Dois, no bairro de Del Castilho.

No Quitungo e Guaporé, a operação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA). Ainda não há registro de confronto, prisões ou apreensões na região. Já na favela Bandeira Dois, o 3º BPM (Méier) ainda não prendeu criminosos ou apreendeu material ilícito. Até o momento, não há informações de confronto no local.

A Polícia Militar pede a colaborações da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma unidade da rede na região da comunidade do Quitungo presta atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários. Nos demais territórios, as unidades escolares funcionam normalmente. A pasta ressaltou que, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro nas escolas localizadas em áreas de conflito.

"O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado", completou a nota.