Maurício e Jerominho foram atingidos por tiros de fuzil - Divulgação

Publicado 24/08/2022 12:02 | Atualizado 24/08/2022 12:30

Rio - O cunhado do ex-vereador Jerominho permanece internado no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta quarta-feira (24), que o estado de saúde de Maurício Raul Attalah é grave. O homem também foi baleado durante um ataque contra o ex-parlamentar no último dia 4 de agosto.