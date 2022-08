A vítima, identificada como Márcio Venâncio, foi socorrida à UPA de Edson Passos, e em seguida encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas - Rede Social

Publicado 24/08/2022 13:41 | Atualizado 24/08/2022 14:09

Rio- Um homem, identificado como Márcio Venâncio, foi baleado dentro de um veículo próximo a Praça Antônio Gonçalves, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada, na noite desta terça-feira (24). O estado de saúde dele é grave, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.



Márcio estava acompanhado da mulher quando foi atingido. Apesar disso, ela não ficou ferida. Em um vídeo divulgado nas redes sociais a mulher tenta sair do local e acaba colidindo com o veículo em um poste. O caso aconteceu por volta das 19h. Neste horário, o Instituto Fogo Cruzando informou que registrou tiros nas imediações.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20°BPM (Mesquita) foi informada sobre um veículo acidentado na região. A corporação não registrou ocorrência relacionada a tiros. No local onde ocorreu o caso, policiais relataram que foram comunicados que a vítima havia sido socorrida à UPA de Edson Passos.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o paciente foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a direção da unidade, o paciente apresenta quadro clínico grave.



A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada a 53ªDP (Mesquita). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Diligências estão em andamento para elucidar todos os fatos.