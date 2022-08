Receita Federal apreende 2,12 kg de haxixe em pasta e 38 g de skunk em encomendas postais no Aeroporto Internacional do Galeão - Divulgação

Receita Federal apreende 2,12 kg de haxixe em pasta e 38 g de skunk em encomendas postais no Aeroporto Internacional do GaleãoDivulgação

Publicado 23/08/2022 18:12

Rio- A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (23), 2,12 kg de haxixe em pasta e 38 g de skunk em encomendas postais no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

O haxixe estava escondido dentro de uma peça de madeira junto a utensílios de cozinha. A remessa interceptada vinha da Califórnia, nos Estados Unidos, tendo como destino São Paulo. Essa apreensão soma R$ 106 mil. Já o skunk estava escondido em um saco de doces com balas e chocolates. Essa remessa vinha de Whitestone, nos Estados Unidos, tendo como destino o Rio de Janeiro, totalizando R$1.900 mil.

A ação foi realizada pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.