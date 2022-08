Rio de Janeiro

Homem fica ferido em grave acidente de trânsito na Tijuca

Moradores relataram nas redes sociais que os sinais de trânsito no cruzamento da Rua José Higino com Avenida Maracanã estão com defeitos há mais de uma semana

Publicado 23/08/2022 16:16 | Atualizado há 25 minutos