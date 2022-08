Devido à colisão, um dos motoristas apresentou escoriações leves, sendo liberado no local - Reprodução

Publicado 23/08/2022 16:16 | Atualizado 23/08/2022 16:57

Rio – Um acidente entre dois carros, no início da tarde desta terça-feira (22) deixou um homem ferido na esquina da Rua José Higino com a Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte da cidade.



Segundo o corpo de bombeiros, agentes do quartel de Vila Isabel foram acionados às de Vila Isabel para a ocorrência. Devido à colisão, um dos motoristas apresentou escoriações leves, sendo liberado no local.



Nas imagens, é possível observar que ambos os veículos ficaram destruídos com a colisão. Moradores relataram nas redes sociais que um acidente na região era inevitável, pois os semáforos na Rua José Higino já apresentavam defeitos há mais de uma semana.



De acordo com o Centro de Operações do Rio, os dois veículos foram removidos do local. Ainda segundo o COR, a via já foi liberada e segue sem retenção no trecho.



Questionada, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) respondeu que uma equipe foi destinada ao local e que o problema nos semáforos ocorreu devido ao furto de cabos.