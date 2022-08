Deputado Rodrigo Amorim (PTB) vira réu em denúncia de violência política de gênero - Wanderson Cuz - Sindpol -RJ

Publicado 23/08/2022

Rio - Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio aceitaram, nesta terça-feira (23), a denúncia contra o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) pelo crime de violência política de gênero contra a vereadora Benny Briolly (Psol). O deputado, que ficou conhecido por quebrar a placa de Marielle Franco, pode responder a penas previstas entre um e quatro anos de prisão e multa. Esse tipo de condenação por decisões dos TREs pode levar a inelegibilidade por oito anos.



Para a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio (PRE-RJ), o crime eleitoral teria como meta impedir e dificultar o desempenho do mandato da vereadora. "Eu estou feliz com a decisão do TRE-RJ, mas este é apenas o início. Ainda há um longo caminho a ser trilhado, cidadãos como Rodrigo Amorim não podem ter o direito de concorrer a vida política. Espero que candidatura deste cidadão seja cassada, bem como a candidatura do vereador de Douglas Gomes condenado em Niterói e do ex-vereador recentemente cassado Gabriel Monteiro. A política não pode ter espaço para ódio, liberdade de expressão não é liberdade de agressão como diz o Presidente do TSE Alexandre de Moraes. Eu ainda acredito na democracia e nas instituições de Direito para fazer justiça, acredito que vai ser tudo nosso e nada deles", disse Benny Briolly.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia, no dia 17 de maio deste ano, ele teria assediado, constrangido e humilhado a vereadora durante uma discussão em uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) , entre Renata Souza (PSOL) e Rodrigo Amorim. Na ocasião, Benny teria sido menosprezada e discriminada por sua condição de mulher trans.

A deputada reclamou de interrupções e ofensas de bolsonaristas, que vaiavam e gritavam palavras de ordem como: "lixo!". Os ânimos se exaltaram, a sessão foi interrompida e, na volta, Rodrigo Amorim pediu a palavra.



"Vai xingar outro! Hoje, na Câmara Municipal, um vereador que parece um porco humano estava lá chorando dizendo que eu era gordofóbico. Mas ela [Renata Souza] pode se referir aos outros como boi. Talvez não enxergue sua própria bancada, que tem lá em Niterói um boizebu, que é uma aberração da natureza, que é aquele ser que tá ali [Benny Briolly, do PSOL], e eles não enxergam.

O caso foi relatado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) no mesmo dia.

DENÚNCIA: Vereadora Benny Briolly sofre ataques racistas e transfóbicos de deputado bolsonarista na Alerj, o mesmo que quebrou a placa de Marielle Franco.



Você não é o machão, @RJRodrigoAmorim? Aguarde as consequências jurídicas! pic.twitter.com/gZvrskRyy8 — Benny Briolly - Vote 50555 (@BennyBriolly) May 18, 2022

O que diz o deputado

Em nota, o deputado estadual Rodrigo Amorim disse que respeita as decisões judiciais, mas que "a denúncia foi feita com um vídeo editado, tirado de um site ideologicamente contrário a ele, afetando assim a compreensão do fato por inteiro".

Disse ainda que ao longo de toda a instrução processual ele terá a oportunidade de esclarecer a verdade dos fatos.