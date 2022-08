Homem de 64 anos é preso suspeito de estuprar o neto de cinco anos - Reprodução

Publicado 23/08/2022 16:19 | Atualizado 23/08/2022 16:32

Rio - Um homem de 64 anos foi preso, nesta terça-feira (23), suspeito de estuprar o neto de 5 anos, em Bangu, na Zona Oeste. Ele foi detido dentro de casa por policiais da 34ª DP (Bangu), após denúncias da mãe do menino.

Segundo a polícia, o idoso estava em liberdade condicional, com tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso em 2010 também pelo crime de estupro de vulnerável — na ocasião, a vítima foi uma menina de 11 anos. O homem havia sido solto em julho de 2022.

O delegado Bruno Gilaberte, da 34ª DP, afirmou que as investigações estão bem encaminhadas, faltando apenas ouvir a vítima - que terá o depoimento colhido por pessoas habilitadas para ser feito sem danos emocionais e traumáticos – e testemunhas.



Segundo Gilaberte, não há testemunhas do caso. Os depoentes que serão ouvidos relatarão sobre situações periféricas e sobre a conduta social do autor. Eles tiveram a identidade preservada para não atrapalhar as investigações.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, 76,5% de estupros de vulneráveis acontecem dentro de casa. 82,5% dos casos são com algum conhecido da vítima.