Homem foi detido por policiais descaracterizados após informações do ponto de vendas ilegal dos adesivos - Divulgação

Publicado 08/09/2022 20:59 | Atualizado 08/09/2022 21:13

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá, em conjunto com agentes da polícia civil e militar, prenderam, nesta quinta-feira (8), um vendedor ambulante por comercializar adesivos de trânsito livre para a área exclusiva aos moradores do entorno da Cidade do Rock. O homem não teve sua identidade revelada.

De acordo com a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, o homem foi detido após receber informações de um ponto de vendas ilegal dos adesivos. Com a informação, foi traçado um plano em conjunto com a Polícia Civil e Militar para capturar o homem.

Agentes descaracterizados prenderam o homem no ponto de vendar. A ação resultou na apreensão de mais de 20 adesivos falsos. Ele foi levado imediatamente para o JECRIM da Cidade do Rock e a Secretaria de Ordem Pública apreendeu a bicicleta com os produtos que ele vendia ilegalmente.