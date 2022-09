Jéssica Dias, repórter da ESPN, tem o rosto beijado por torcedor - Reprodução

Jéssica Dias, repórter da ESPN, tem o rosto beijado por torcedorReprodução

Publicado 08/09/2022 17:53

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu, na tarde desta quinta-feira (8), um alvará de soltura para Marcelo Benevides Silva, torcedor do Flamengo que assediou a repórter Jéssica Dias, da ESPN, na noite de quarta-feira. A decisão do juiz Marcello Rubioli proíbe a presença do suspeito em eventos esportivos com a participação do clube carioca até o fim do processo.

O caso aconteceu pouco antes do jogo entre Flamengo x Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores. A jornalista fazia uma entrada ao vivo no Maracanã com torcedores. Em depoimento à Justiça, Jéssica contou que Marcelo a beijou no rosto e no ombro sem autorização. Além disso, também teria passado a mão nas costas até as nádegas da vítima.

Ele responderá por importunação sexual e deve deixar o presídio de Benfica, onde estava desde que teve a prisão preventiva decretada. Até o momento, o Flamengo e a ESPN ainda não se pronunciaram sobre a decisão.

Marcelo é casado há 20 anos, tem três filhos e trabalha como oficial de Justiça no Rio. No momento do assédio, ele estava acompanhado de um de seus filhos, que é menor de idade.