Cabo estava na Polícia Militar desde 2013 - Reprodução

Publicado 09/09/2022 06:52

Rio - Familiares e amigos se despedem, na manhã desta sexta-feira (9), do policial militar Alan dos Santos Pereira, de 40 anos, morto a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (7). O corpo do cabo será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, e as últimas homenagens acontecem às 11h30. A vítima foi assassinada a tiros, na frente da família e perto de casa, no bairro Parque Lafaiete.

Nesta quinta-feira (8), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a identificar e prender os envolvidos na morte do policial militar. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e diligências estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.

O cabo foi encontrado caído e vestindo uma camisa do Brasil, na Rua Manuel Duarte, por equipes do 15º BPM (Duque de Caxias). Os militares chegaram a socorrer a vítima para o Hospital Moacyr do Carmo, em Saracuruna, mas ela não resistiu aos ferimentos. O PM estava na corporação desde 2013, era casado e deixa três filhos. Com Alan, sobe para 38 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.



As vítimas são 24 policiais militares; cinco policiais civis; quatro militares da Marinha e um da Aeronáutica; dois policiais penais; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); e um guarda municipal. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.