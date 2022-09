Detro-Rj apreende 16 veículos irregulares que faziam transporte pirata para o festival - Divulgação

Publicado 09/09/2022 10:49

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) apreendeu 16 veículos que realizavam transporte irregular para o Rock in Rio nesta quinta-feira (8). A ação ocorreu com o objetivo de fiscalizar os motoristas que estavam sem registro ou licenciamento do Detro.



O serviço de inteligência do departamento detectou que carros de passeio, cujas pessoas se passavam por moradores da região, utilizavam o adesivo de passe livre nas barreiras de veículos e faziam transporte ilegal. Segundo o Detro-RJ, os passageiros eram abordados perto do Shopping Metropolitano e as passagens variavam entre R$10 e R$50 por pessoa. A equipe de fiscais autuou e rebocou 12 carros de passeio, três vans e um micro-ônibus.



De acordo com o Detro-RJ, a fiscalização acontece para garantir a segurança dos passageiros que embarcam em carros irregulares sem qualquer garantia de segurança. A medida visa também proteger os motoristas regulares, que sofrem com a concorrência do transporte pirata. As vans e o micro-ônibus apreendidos haviam sido fretados por hotéis para levar turistas até o festival de rock. Ambos não possuíam autorização do órgão para a prática.

O órgão ainda alerta a importância do usuário utilizar apenas os ônibus cadastrados, aplicativos de transporte registrados ou táxis autorizados a circular na região.