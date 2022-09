Carro pega fogo na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca - Taline Iglesias

Publicado 09/09/2022 19:19 | Atualizado 09/09/2022 20:21

Rio – Um carro pegou fogo no início da noite desta sexta-feira (9), na Tijuca, Zona Norte. O Fiesta de cor vermelha estava estacionado na Rua Conde de Bonfim, na altura do número 633, próxima à entrada da estação de metrô Uruguai, quando começou a pegar fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos.

De acordo com uma testemunha, as pessoas ao redor tiveram medo de que o fogo se alastrasse para as lojas, árvores e prédios. Houve pequenas explosões, mas sem graves consequências.

Carro pega fogo na Conde de Bonfim.



Crédito: Taline Iglesias#ODia pic.twitter.com/toAkZJ6lXO — Jornal O Dia (@jornalodia) September 9, 2022

O 11º GBM (Tijuca) foi acionado às 18h05. Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o fogo, deixando o local às 19h04.